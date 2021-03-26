Полиция задержала распространителей фальшивых купюр

Сотрудники Криминального полиции Елгавского участка полиции задержали двух лиц, подозреваемых в распространении фальшивых банкнот. По данным пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 23 марта подозреваемых взяли в момент совершения преступления.

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Как отмечают в ЗРУП, вечером 15 февраля на территории одной из автозаправок к Елгаве была назначена встреча, во время которой мужчина продал свой мобильный телефон за 300 евро. Вскоре после сделки он заметил, что купюры достоинством 50 евро являются фальшивыми. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

В минувший вторник полицейские задержали подозреваемых — 18-летнюю девушку и 31-летнего мужчину, которые ранее уже попадали в поде зрения правоохранительных органов за различные правонарушения. У одного из подозреваемых полиция изъяла 48 фальшивых купюр достоинством 20 евро и 40 фальшивок достоинством 50 евро.

В полиции отмечают, что это уже второе за месяц задержание распространителей поддельных денег в регионе. В конце февраля в одном из магазинов Елгавского края мужчина рассчитался за покупки фальшивой банкнотой 10 евро. В рамках начатого уголовного процесса полиция задержала двоих подозреваемых мужчин, один из которых уже хорошo знаком органам правопорядка.