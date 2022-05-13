Полиция задержала семь человек, в том числе Татьяну Жданок. Европарламентарий уже отпущена

13 мая сотрудники полиции задержали на Ратушной площади семь человек, в том числе лидера Русского союза Латвии, депутата Европарламента Татьяну Жданок. Задержания связаны с несанкционированным протестом.

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По данным агентства LETA, Татьяна Жданок уже вышла из полицейского участка на улице Гоголя, на выходе ее встречали люди с цветами.

Четыре человека задержаны за проведение несанкционированного пикета, двое — за использование запрещенной символики, прославляющей военную агрессию. Еще один человек задержан за мелкое хулиганство.

Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов подтвердил Delfi, что Жданок задержана и будет доставлена в участок полиции.

По данным Госполиции, в районе 15.40 на Ратушной площади находилось около 200 человек.

В пятницу, 13 мая, проходило внеочередное заседание Рижской думы. Депутаты рассматривали вопрос о сносе памятника в парке Победы. К этому времени к Ратушной площади были стянуты силы полиции, в том числе спецбатальон, сообщает репортер портала Delfi.

РСЛ ранее планировал провести акцию протеста под названием "Хватит!"

Рижская дума отказалась разрешить проведение мероприятия на основании рекомендации Службы госбезопасности. "Организаторам митинга сообщили, что ожидаются провокации, но не пояснили, что это за провокации и кто их планировал организовать", — заявил ранее сопредседатель фракции Мирослав Митрофанов.

РСЛ призвала не собираться на митинг до тех пор, пока РД не согласует заявку. Сегодня днем Административный районный суд отклонил заявление Русского союза Латвии (РСЛ), в котором политическая партия оспаривала решение Рижского самоуправления запретить проводить митинг на Ратушной площади.