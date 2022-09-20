Полиция задержала школьную медсестру в опьянении 4,09 промилле

В понедельник, 19 сентября около двух часов дня Рижская полиция самоуправления получила вызов в одну из столичных школ - звонивший работник образовательного учреждения сообщил, что медсестра находится на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Женщина не может самостоятельно передвигаться и выполнять свои рабочие обязанности.

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Прибывших полицейских встретили работники школы, которые проводили их до кабинета медсестры. Женщина лежала на кушетке в нижнем белье, накрывшись одеялом.

В ходе разговора выяснилось, что женщина действительно находится в сильном опьянении - тест на алкоголь показал в ее выдохе 4,09 промилле. Медсестра пояснила, что ничего плохого никому не сделала и чувствует себя хорошо, от медицинской помощи она отказалась.

Так как были подозрения, что в таком состоянии самостоятельно добраться до дома женщина не сможет, было решено ее проводить. Работники школы помогли вывести коллегу через служебный вход, ее усадили в полицейский автомобиль и доставили домой. По факту начат административный процесс.