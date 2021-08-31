Полиция задержала трех человек по подозрению в хищении скота у латвийских фермеров

Государственная полиция задержала трех человек по подозрению в хищение скота у фермеров, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Как сообщает источник, в июле Управление по борьбе с экономическими преступлениями возбудило уголовное дело по обвинению в хищении в особо крупном размере.

Основанная в Латвии компания в течение нескольких месяцев принимала живой скот от латвийских фермеров, обещая выгодную оплату. В результате животные были отобраны у латвийских фермеров, а плату за них не предоставили.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении лиц 1971, 1989 и 1993 годов рождения, а также провела несколько санкционированных судом обысков. Двое задержанных заключены судом под стражу. Также было произведено несколько арестов в рамках уголовного процесса.

Полиция просит отозваться всех, кто мог стать жертвой обмана. Потерпевшие могут обратиться в полицию по телефону 110 или написать заявление по электронной почте enap@vp.gov.lv.