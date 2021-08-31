Полиция задержала трех пьяных мужчин, которые снесли на машине электрощит

Муниципальная полиция Вентспилса 27 августа в 9.20 на пересечении улиц Васарнику и Гришкю в Вентспилсе обнаружила повреждения распределительного электрощита, а рядом с ним — обломки пластиковых частей автомобиля, что свидетельствовало о возможном ДТП с участием транспортного средства. Об этом говорится в сообщении Госполиции в Facebook.

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Муниципальная полиция Вентспилса 27 августа в 9.20 на пересечении улиц Васарницу и Гришлю в Вентспилсе обнаружила повреждения распределительного электрощита, а рядом с ним — обломки пластиковых частей автомобиля, что свидетельствовало о возможном ДТП с участием транспортного средства.

Полицейские продолжили патрулирование и примерно через полчаса в районе многоэтажных домов возле дома на улице Инжениеру 97 обнаружили обломки пластиковых частей автомобиля, аналогичные тем, которые ранее были найдены на перекрестке улиц Васарницу Гришлю.

Продолжая поиск машины, которая могла быть причастна к повреждению электрического щита, инспекторы муниципальной полиции заметили в гаражном кооперативе "Приедес" машину с признаками повреждения. Возле машины находились трое мужчин, которые были в состоянии явного алкогольного опьянения и вели себя агрессивно.

В ходе беседы выяснилось, что все трое мужчин находились в автомобиле во время дорожно-транспортного происшествия и затем скрылись с места ДТП, чтобы спрятать поврежденный автомобиль. Подозреваемые не признались, кто в момент ДТП был за рулем.

Инспекторы муниципальной полиции проинформировали о случившемся Государственную полицию, сотрудники которой прибыли на место происшествия для выполнения дальнейших процессуальных действий.