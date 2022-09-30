Полиция задержала в Ильгюциемсе мужчину с 200 таблетками экстази

В четверг, 29 сентября около полтретьего ночи внимание сотрудников полиции, патрулировавших в Ильгюциемсе, привлек подозрительный мужчина.

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Стражи порядка остановились и начали разговор. Молодой человек пояснил, что просто прогуливается. В ходе проверки личных данных выяснилось, что ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с наркотиками.

В выдохе мужчины чувствовался характерный запах марихуаны, да и он сам не отрицал, что в тот день курил.

Молодой мужчина показал содержимое своих карманов. В пачке из-под сигарет была одна скрученная сигарета, а из брюк, после многократных призывов полицейских, он достал коричневый сверток, в котором находились пакетики с таблетками. В ответ молодой человек стал утверждать, что нашел этот сверток на улице. Также при себе у него имелось внушительная сумма денег, что наводило на подозрения, что он может быть связан с торговлей наркотиками.

Мужчину доставили в участок полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. Позже выяснилось, что в пакетиках находилось 200 таблеток MDMA (экстази). Начат уголовный процесс.