Полиция задержала вандала, орудовавшего в церкви Гертруды

Государственная полиция задержала мужчину по подозрению в порче реликвий в лютеранской церкви Старой Гертруды в Риге, сообщили агентству LETA в полиции.

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23 июля в церковь вошел мужчина в маске и пригрозил служителю церкви, чтобы тот не вызывал полицию, иначе ему грозят физические последствия. После этого вошедший повредил купель и икону, рассыпал песок и вылил воду.

Полиция провела ряд оперативных действий, в результате которых возможный виновник был выявлен и задержан вчера в Риге.

Задержанный 1992 года рождения ранее в поле зрения полиции не попадал. Полиция выясняет мотивы действий мужчины.

Уголовный закон за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, общественные работы или штраф.

Также в ходе следствия будут оценены угрозы со стороны мужчины в церкви. Сегодня будет решаться вопрос о применении к задержанному меры пресечения.

Пастор церкви Кристс Калниньш сообщил в Twitter, что нападавший повредил купель и уничтожил икону, а также угрожал смертью пасторам.

Во время нападения было повреждено освещение исторической колонны, добавил глава прихода Мартиньш Виндедзис.