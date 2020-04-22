Полиция задержала вандала, повредившего на выходных несколько машин

В конце прошлой недели в Лимбажи было зафиксировано несколько случаев порчи автомобилей, припаркованных преимущественно во дворах многоквартирных домов. По "горячим следам" задержан 37-летний подозреваемый.

Полиция установила, что мужчина совершал хулиганские действия в состоянии алкогольного опьянения. Всего удалось установить его причастность к шести эпизодам повреждения чужих авто: злоумышленник разбивал лобовое и боковые стекла, а иногда и забирал из салонов машин вещи.

Обстоятельства ЧП выясняются.