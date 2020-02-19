Полиция задержала водителя без прав и в опьянении 4,7 промилле

В полицию обратились жители Салацгривского края, которые сообщили, что некий водитель своей манерой вождения подвергает опасности других участников движения. Возможно, он пьян.

Мужчина передвигался по дороге Акменькални-Лаувас-Кекари в сторону Салацгривы. Когда стражи порядка прибыли на место, то увидели, что машина подозреваемого съехала на обочину. В ходе проверки водителя, оказалось, что у мужчины нет водительских прав, кроме того, он находится в опьянении 4,7 промилле.

В полиции выразили благодарность бдительным жителям и еще раз подчеркнули, что алкоголь и управлением транспортным средством - вещи несовместимые. Пьяный водитель подвергает опасности не только себя, но и окружающих.