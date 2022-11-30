Полиция задержала водителя грузовика в опьянении 2,75 промилле

Во вторник вечером, 29 ноября в Лимбажском крае на дороге Рига (Балтэзерс) - граница Эстонии (Айнажи) сотрудники полиции задержали пьяного водителя грузовика.

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Около пяти часов вечера поступила информация о том, что в волости Салацгривас, Лимбажский край водитель грузовика DAF с прицепом агрессивно ведет себя на дороге, возможно, он пьян. На место выехали сотрудники полиции, которые остановили грузовик. За рулем автомобиля находился мужчина 1966 года рождения, тест на алкоголь показал в его выдохе 2,75 промилле. Мужчина был задержан и доставлен в изолятор, против него начат уголовный процесс. Установлено, что транспортное средство, на котором было совершено нарушение, принадлежит другому лицу, поэтому задержанный должен возместить его стоимость.

Как сообщалось, с 25 ноября в соответствии с изменениями в Уголовным законе и законе о дорожном движении за управление автомобилем или обучению вождению, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, или водитель находится под действием наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, предусмотрена уголовная ответственность.

Виновному грозит лишение свободы на срок до 1 года или кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также лишение водительских прав на срок до пяти лет. Кроме того, за вождение в пьяном виде или отказ пройти тест на наркотики у водителя будет конфисковано транспортное средство. В случаях, когда транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная его стоимость.

Ранее за управление транспортным средством с 1,5 промилле в крови и выше применялся денежный штраф и конфискация водительских прав на пять лет. Уголовная ответственность распространялась только на тех водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав.