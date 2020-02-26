Полиция задержала водителя, который в прямом эфире выпивал за рулем

В воскресенье в полицию обратился очевидец, который сообщил, что некий водитель в прямом эфире в социальной сети пьет за рулем.

Информация незамедлительно была передана в дежурную часть Саласписского участка полиции с указанием возможного местонахождения нарушителя. Полицейские выехали на указанный адрес, однако, никого не нашли.

Спустя время поступила информацию уже от другого очевидца о том, что мужчина продолжает употреблять алкоголь, находясь в машине. Информация снова была передана в Саласпилсский участок полиции, а также коллегам из Ропажского края.

В этот раз нарушителя удалось задержать. Мужчина продолжал снимать видео и пить пиво. Спустя время он завел машину и начал движение, в этот момент его задержали. В выдохе водителя было зафиксировано 2,58 промилле.

Мужчине 1985 г.р. грозит административный арест на 10-15 суток, денежный штраф в размере от 1200 до 1400 евро и изъятие водительских прав на четыре года.