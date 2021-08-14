Полиция задержала восемь нетрезвых водителей

В пятницу, 13 августа, на латвийских дорогах задержаны восемь водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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В Рижском регионе и Видземе были остановлены по трое нетрезвых водителей, а в Земгале и Курземе - по одному.

Вчера правоохранители составили 295 протоколов об административных правонарушениях на дорогах Латвии за превышение разрешенной скорости движения и 13 - за агрессивное вождение.

По информации Госполиции, в пятницу сотрудники полиции составили 558 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

В прошедшие сутки на государственных дорогах зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 27 человек, погибших, по данным Госполиции, нет.