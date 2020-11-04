Полиция задержала возможного интернет-педофила
Foto: AFP/Scanpix

В минувшее воскресенье саласпилсская полиция задержала мужчину по подозрению в вовлечении десятилетней девочки в действия сексуального характера. Ранее он уже был судим за подобные действия.

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1 ноября в полицию позвонил встревоженный мужчина и рассказал, что к ним домой пришел пьяный человек, который напугал его дочь. Он уже ранее писал ей в социальных сетях и слал фото сексуального характера.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и успели задержать пьяного. Выяснилось, что мужчина 1996 года рождения уже ранее был судим за похожие действия.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый переписывался с девочкой через Snapchat. Он предлагал ей встретиться, произвести действия сексуального характера и отправить ему интимные фото. Ему удалось вызнать у нее адрес, и он решил нанести визит.

Начат уголовный процесс по части второй статьи 162.1 Уголовного закона — вовлечение малолетнего в действия сексуального характера или подталкивание малолетнего к встрече с целью произвести действия сексуального характера с использованием средств информационных и коммуникационных технологий или другим способом. Подозреваемого грозит до пяти лет лишения свободы, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф с пробационным периодом в пять лет. Сейчас он арестован.

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rus.DELFI.lv

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