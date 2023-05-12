Полиция задержала второго прокалывателя колес: на счету хулиганов 14 автомобилей

Полиция задержала мужчин 1999 г.р. и 2000 г.р. , подозреваемых в том, что в конце апреля они прокололи колеса в 14 автомобилях.

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По данным Земгальского регионального управления полиции, ЧП произошло в ночь на 20 апреля, в Бауске. Полиция оперативно провела расследование и уже к утру задержала первого подозреваемого. Примечательно, что ранее мужчина не попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления.

Он пояснил, что он не проявлял таким образом агрессию по отношению к владельцам транспортных средств, поскольку даже с ними незнаком.

Во время обыска на квартире подозреваемого нашли и изъяли нож, которым они с подельником прокалывали колеса.

В настоящее время к подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.