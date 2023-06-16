Полиция задержала юношу, подозреваемого в избиении девушки возле Верманского сада
Foto: LETA

По сообщению Рижского регионального управления полиции, после публикации в СМИ фото возможных подозреваемых в нападении на девушку возле Верманского сада удалось задержать юношу, подозреваемого в нанесении жертве телесных повреждений.

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Как уже сообщалось ранее, нападение произошло 9 июня, около 23.30, рядом с остановкой общественного транспорта "Латвийский университет".

В ходе расследования дела полиция получила записи камер видеонаблюдения, на которых запечатлена компания, в которой, возможно, находился и обидчик девушки. 16 июня сотрудники Восточного участка Рижского регионального управления полиции задержали подозреваемого по месту жительства. Также установлены личности и других девушек и юношей, которые также могли быть связаны с этим делом.

Следствие по делу продолжается.

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