Полиция закрыла дело о драке с участием звезды НБА Порзиньгиса

В мае этого года Госполиция закрыла уголовный процесс о конфликте возле ночного клуба в Лиепае с участием звезды НБА — форварда команды "Даллас Маверикс" Кристапса Порзиньгиса.

По словам пресс-секретаря Курземского регионального управления полиции, до закрытия уголовного процесса в правоохранительные органы никто так и не обратился с заявлением. Не было также заявлений от владельцев заведения об испорченной мебели, не обращались в полицию также и лица, получившие в результате конфликта телесные повреждения.

Поскольку в деле нет пострадавшего лица, Госполиция при содействии с прокуратурой приняла решение о закрытии процесса.

Напомним, 12 мая 2019 года, в 04.51 на пульт Лиепайской полиции поступило сообщение о драке на улице Зивью. Неподалеку от этого места находится ночной клуб Cukurfabrik. Также в сети появилось видео, на котором у баскетболиста "Маверикс" порвана футболка и окровавлено лицо.

Прибыв на место события, полицейские констатировали, что несколько человек взаимно конфликтуют. Кроме того, визуально был видно, что есть пострадавшие. Чтобы погасить конфликт, должностные лица Госполиции применили перцовый газ. Когда конфликт был улажен, два человека (1994 и 1992 г.р.) были переданы медикам для осмотра. Среди них не было Порзиньгиса: баскетболист родился в 1995 году. Пострадавшие отказались от помощи полиции.

Сам Порзиньгис после этого сообщил в WhatsApp, что на него и его друзей напали незнакомцы, которые спровоцировали драку. Сам спортсмен в результате конфликта получил удар по голове, ему разбили лоб и порвали майку.

Сразу после этого баскетбольный клуб "Даллас" начал собственное расследование в связи с инцидентом.