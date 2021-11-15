Полиция закрыла крупный пиратский онлайн-кинотеатр Filebase.ws: задержаны два человека

В ноябре сотрудники Отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления полиции по борьбе с экономическими преступлениями задержали двух граждан Латвии, подозреваемых в незаконном распространении защищенных авторским правом произведений на сайте www.filebase.ws.

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В ходе следствия полиция установила, что торрент-трек в течение месяца посещает более 65 000 домохозяйств, а самая большая аудитория сайта находится в Латвии. Сайт также активно посещали пользователи из Великобритании, Ирландии и других стран.

Сотрудники Отдела по борьбе с киберпреступлениями выявили группу лиц, которые незаконно распространяли среди своих клиентов фильмы, музыкальные произведения и компьютерные программы. По данному делу начат уголовный процесс по ч.2 ст. 148 Уголовного закона Латвии. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, краткосрочного ареста, принудительных работ или денежного штрафа.

Расследование выявило, что для того, чтобы скрыть преступное деяние, группа лиц создала несколько поддельных сайтов для администрирования. Сайт также использовал несколько серверов, расположенных как в Европе, так и в США. Основной источник дохода сайта был связан с публикацией рекламных объявлений, а также с предоставлением актуального контента на сайте, с привлечением лиц, закачивающих фильмы. Наиболее активным посетителям, раздававшим в течение трех недель фильмы и программы, выплачивалось вознаграждение.

Задержанные — ранее не судимые жители Латвии 1986 и 1987 г.р. В настоящее время деятельность торрент-трека www.filebase.ws прекращена. В рамках расследования в различных регионах Латвии проведены обыски. Изъята техника, носители информации, документация и другие вещественные доказательства.

Расследование также установило, что с 2005 года на сайте незаконно публиковался широкий спектр аудиовизуального контента, включая фильмы различных жанров, музыкальные произведения и компьютерные программы. Сервис сайта также обеспечивал онлайн-трансляцию фильмов, которая была доступна посетителям бесплатно. По данным полиции, 63% посещений сайта были совершены пользователями из Латвии.