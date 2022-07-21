Полиция заподозрила в отмывании денег NFT-художника, заработавшего миллионы, и заблокировала его счета

В прошлом году рижанин Илья Борисов заработал больше восьми миллионов евро на цифровом искусстве и стал одним из самых известных в мире художников, творящих в этой сфере. Но в феврале его банковский счет заблокировали по решению латвийских правоохранительных органов, а самому мужчине грозит длительный тюремный срок. Борисов раньше работал разработчиком в издании "Медуза", которое и рассказало его историю.

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О генеративном искусстве (то есть полностью или частичном созданном без участия человека — например, с помощью компьютерного кода) Илья Борисов узнал в конце 2018 года, когда работал в "Медузе".

Поначалу разработчик стал заниматься этим для себя и не думал о возможной продаже своих произведений по трем причинам. Во-первых, Борисов неоднозначно относился к хайпу, сформировавшемуся вокруг торговли NFT (невзаимозаменяемых токенов, non-fungible tokens) — цифровых активов, созданных на блокчейне и гарантирующих оригинальность предмета, а также право собственности его владельца. Во-вторых, это было просто дорого для рядовых авторов, которые не были уверены, что их работы купят — существовавший блокчейн от Ethereum был привлекателен только для единичных работ стоимостью в миллионы долларов. В-третьих, Борисов параллельно увлекся музыкой и стал уделять меньше времени цифровому искусству.

Все изменилось в марте 2021 года, когда появилась более демократичная платформа на блокчейне Tezos — размещение там работ обходилось художникам гораздо дешевле. Борисов без каких-либо ожиданий разместил на сайте несколько своих работ, которые раскупили за несколько часов. Так разработчик заработал свои первые деньги на NFT. Заплатили художнику в криптовалюте, количество которой было эквивалентно 120 евро.

When you try to figure out what it reminds you of and realize that it doesn't remind you of anything at all. But it still feels familiar.

Alien DNA #172 pic.twitter.com/NNt8Q1DQgM

— Shvembldr (@shvembldr) July 13, 2022

Неожиданная востребованность вдохновила Борисова и он начал выкладывать работы каждый день. "Я работал с семи утра и до самой ночи, делая перерывы только на прогулки и тренировки, чтобы сохранять ясность ума. Каждый день. Спал по пять часов и работал, как псих", — приводит журналист "Медузы" слова своего бывшего коллеги. К концу марта прошлого года художник заработал эквивалент 8 тысяч евро, за апрель — уже 40 тысяч.

В июле Борисов уволился из "Медузы" и сконцентрировался на цифровом искусстве. Миллионером он стал уже в августе 2021 года.

При этом мужчина с самого начала стремился платить в Латвии все необходимые налоги и критикует людей, которые хотят этого избежать: "Я понимаю, как работает государство. Понимаю, что важно платить налоги, чтобы Латвия пришла в нормальное состояние, догнала остальные европейские страны. […] У нас вся страна живет на зарплату в конвертах, уход от налогов. Я всю жизнь это наблюдаю. Меня это всю жизнь напрягало. У меня всегда было желание жить максимально честно".

Как утверждает Борисов, после первой же продажи NFT он связался со Службой госдоходов Латвии (VID), чтобы узнать, как ему платить налоги со своих доходов. Латвийские законы не регулируют эту сферу, однако по криптовалютам позиция VID известна: налоги необходимо платить только в случае конвертации в евро. Ведомство порекомендовало Борисову зарегистрироваться как "самозанятому" и платить налоги именно с таких транзакций. "Я посчитал, что, если буду много зарабатывать, буду платить примерно 38% [государству]. Меня это устроило", — вспоминает художник, предупредивший о начале своей карьеры и SEB-банк, в котором у него был счет.

В октябре прошлого года Борисовым заинтересовалась Служба госбезопасности Латвии (VDD), которая обратилась к "Медузе" как к его последнему работодателю. Мужчина сам связался с ведомством, его пригласили на беседу, отметив, что это не допрос. Разговор продолжался около двух часов, по его итогам представитель VDD "пожелал удачи" и признался, что рассказ художника его заинтересовал.

Еще до сообщений из VDD Борисов собирался на время уехать в "более теплые страны", сейчас он живет в Испании. Несмотря на это, мужчина остался налоговым резидентом Латвии. За 2021 год он заработал 8,7 млн евро, уже заплатил 870 тысяч евро налогов за один квартал и собирался заплатить еще более 2 млн евро.

В середине февраля 2022 года Борисов обнаружил, что платежи с его банковской карты не проходят. В SEB-банке художнику сообщили, что счет арестован латвийской полицией, но причину этого назвать отказались. По почте Борисову никакие уведомления тоже не приходили. Вместе с адвокатом он регулярно в течение нескольких месяцев пытался получить объяснение от властей — те под разными предлогами отказывались.

Уведомление об аресте пришло только 9 мая, причем от прокурора, а не из полиции. Так Борисову стало известно, что его подозревают в "легализации полученных преступным путем средств в крупном размере" (часть 3 статьи 195 Уголовного закона Латвии), то есть в отмывании денег. "Это решение было выписано 10 февраля, в нем сказано, что я должен получить его копию. Я получил ее спустя три месяца", — утверждает художник.

Рижский окружной суд отменил арест банковского счета в конце июня, но счет так и не был разблокирован. Борисов выяснил, что следователь по его делу покинула свою должность, а ее преемники быстро добились от прокурора нового решения об аресте имущества. Как утверждает художник, за все это время представители властей даже не пытались с ним поговорить. Единственное исключение — в начале июня полиция через адвоката сообщила Борисову, что у него есть 45 дней, чтобы доказать законность доходов за последние полтора года.

TBOA #484

Back to Basics pic.twitter.com/ZgHPGqoefU

— Shvembldr (@shvembldr) April 24, 2022

"Медуза" утверждает, что отправила запрос об этом деле в латвийскую полицию, но не получила ответа. Глава отдела по связям с общественностью Государственной полиции Симона Гравите сообщила Delfi, что расследование по делу Борисова "активно идет", и поэтому представители ведомства не могут давать о нем публичные комментарии.

Сам Борисов подробно рассказывает о ситуации, в которую попал, на специально созданном им сайте [Generative] Art Is Crime in Latvia ("В Латвии генеративное искусство — преступление"). Там же опубликованы все данные о транзакциях и выписки с банковских счетов.