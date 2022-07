Полиция заподозрила в отмывании денег NFT-художника, заработавшего миллионы, и заблокировала его счета

В прошлом году рижанин Илья Борисов заработал больше восьми миллионов евро на цифровом искусстве и стал одним из самых известных в мире художников, творящих в этой сфере. Но в феврале его банковский счет заблокировали по решению латвийских правоохранительных органов, а самому мужчине грозит длительный тюремный срок. Борисов раньше работал разработчиком в издании "Медуза", которое и рассказало его историю.

О генеративном искусстве (то есть полностью или частичном созданном без участия человека — например, с помощью компьютерного кода) Илья Борисов узнал в конце 2018 года, когда работал в "Медузе".

Поначалу разработчик стал заниматься этим для себя и не думал о возможной продаже своих произведений по трем причинам. Во-первых, Борисов неоднозначно относился к хайпу, сформировавшемуся вокруг торговли NFT (невзаимозаменяемых токенов, non-fungible tokens) — цифровых активов, созданных на блокчейне и гарантирующих оригинальность предмета, а также право собственности его владельца. Во-вторых, это было просто дорого для рядовых авторов, которые не были уверены, что их работы купят — существовавший блокчейн от Ethereum был привлекателен только для единичных работ стоимостью в миллионы долларов. В-третьих, Борисов параллельно увлекся музыкой и стал уделять меньше времени цифровому искусству.

Все изменилось в марте 2021 года, когда появилась более демократичная платформа на блокчейне Tezos — размещение там работ обходилось художникам гораздо дешевле. Борисов без каких-либо ожиданий разместил на сайте несколько своих работ, которые раскупили за несколько часов. Так разработчик заработал свои первые деньги на NFT. Заплатили художнику в криптовалюте, количество которой было эквивалентно 120 евро.

When you try to figure out what it reminds you of and realize that it doesn't remind you of anything at all. But it still feels familiar.