Полиция: заразившийся Covid-19 депутат Кайминьш не нарушал режим самоизоляции

Госполиция провела проверку и не констатировала нарушений режима самоизоляции со стороны депутата Сейма Артуса Кайминьша, заразившегося Covid-19.

По данным пресс-центра Госполиции, участок полиции "Центр" Рижского регионального управления полиции закрыл административное делопроизводство в отношении парламентария.

Как уже сообщалось ранее, в марте этого года из-за заболевшего Кайминьша сотрудники Центра профилактики и контроля заболеваний проверили всех парламентариев, а также других работников Сейма. Всем, кто контактировал с Артусом Кайминьшем, также нужно было провести 14 дней в режиме самоизоляции.

Поскольку депутат участвовал в заседании коалиции, на режим самоизоляции были переведены также члены правительства, включая премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

В соцсети Facebook Кайминьш указал, что 1 марта находился в Вильнюсе, когда Литва еще не считалась территорией, затронутой распространением коронавируса.

6 марта у Кайминьша ухудшилось состояние здоровья и он был госпитализирован в Инфектологическую больницу. Там у него констатировали ангину, но не провели анализ на Covid-19. После выписки он выполнял врачебные предписания, лечился дома, а 15 и 16 марта вышел на работу.

18 марта он узнал, что человек, с которым он контактировал, заразился коронавирусом. 19 марта Кайминьш начал звонить в соответствующие службы, чтобы сдать анализ на Covid-19. На следующий день он сдал анализ, а 21 марта у него подтвердили коронавирус.

Кайминьш утверждал, что после того, как узнал результаты анализов, находился дома, соблюдал карантин и сотрудничал с эпидемиологами.