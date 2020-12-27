Полиция завела 78 новых дел о несоблюдении установленных на время чрезвычайной ситуации ограничений
Foto: F64

В субботу возбуждено 78 административных процессов о несоблюдении установленных на время чрезвычайного положения ограничений, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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За прошедшие сутки начат 51 административный процесс о нарушении ограничений на собрания и проведение частных мероприятий, два процесса о несоблюдении требований самоизоляции, 11 — о неиспользовании масок, 14 — о незаполнении анкеты "covidpass.lv".

Полиция напоминает, что целью проверок является не наказание, а разъяснение жителям необходимости соблюдения ограничений.

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