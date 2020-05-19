Полиция завела дисциплинарное дело о нарушениях в Колледже Государственной полиции
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Государственная полиция завела дисциплинарное дело против директора Колледжа полиции полковника Дины Таране из-за нарушений, констатированных Госконтролем.

"Вывод ревизии Госконтроля — отказ давать оценку финансовых отчетов, — указывает на крайне существенные, всеобъемлющие и влиятельные недостатки и нарушения, а также является самой суровой оценкой, которую может получить учреждение", — сказал исполняющий обязанности начальника Государственной полиции Андрей Гришин.

Поэтому полиция решила отстранить от исполнения обязанностей директора колледжа Дину Таране и начала дисциплинарное дело. Помимо прочего, полиция начала служебную проверку о других нарушениях, которые констатировал Госконтроль.

Как уже сообщалось, Госконтроль решил обратиться в прокуратуру с просьбой оценить действия администрации Колледжа Государственной полиции. Ведомство констатировало, что преподавателям "дописывали" недостающие рабочие часы, чтобы те могли получить зарплату согласно их ставке.

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