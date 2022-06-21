Полиция завершила административный процесс против журналистки

Госполиция завершила процесс об административном нарушении, который был начат против журналиста Ольги Драгилевой. Решение можно обжаловать.

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Как сообщает Rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ, эпидемиолог Евгений Никифоренко обвинял ее в нанесении телесных повреждений. Расследование продолжалось полгода.

В решении Госполиция отмечает, что полученная информация не содержит достаточно доказательств тому, что журналист нанесла телесные повреждения врачу, а потому дело было закрыто.

Ранее сообщалось, что видеоматериалы и присутствовавший в тот момент оператор свидетельствовали, что врача никто не трогал. Никифоренко сообщил полиции, что во время съемок журналистка сильно дернула его за руку, пытаясь догнать. По словам врача, из-за пережитого стресса у него начала болеть голова.

Полиция начала административный процесс по факту возможного причинения легкого телесного повреждения. Для определения степени тяжести этого возможного телесного повреждения назначена экспертиза.

Никифоренко был признан подозреваемым в сексуальном насилии над пациентками и задержан 22 февраля этого года. 24 февраля к мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а также запрет на врачебную практику. Мера пресечения установлена на 22 месяца.

Уже сообщалось, что после нескольких заявлений женщин Госполиция в 2009 году возбудила уголовный процесс, который через четыре года был прекращен — дело не дошло до суда. Как сообщает подкаст Латвийского радио Dokumentārijs, женщины полагали, что во время визитов к иммунологу они подвергались сексуальному насилию: он производил манипуляции, не соответствующие его специальности. Женщины один раз обжаловали это решение, но прокуратура оставила его в силе. Однако, после расследования журналистов, опубликованного в подкасте Dokumentārijs, генеральный прокурор Юрис Стуканс решил пересмотреть дело, запросив все его материалы для принятия решения о расследовании и дальнейших действиях.