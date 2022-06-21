Полиция завершила административный процесс против журналистки

Госполиция завершила процесс об административном нарушении, который был начат против журналиста Ольги Драгилевой. Решение можно обжаловать.
Как сообщает Rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ, эпидемиолог Евгений Никифоренко обвинял ее в нанесении телесных повреждений. Расследование продолжалось полгода.
В решении Госполиция отмечает, что полученная информация не содержит достаточно доказательств тому, что журналист нанесла телесные повреждения врачу, а потому дело было закрыто.
Ранее сообщалось, что видеоматериалы и присутствовавший в тот момент оператор свидетельствовали, что врача никто не трогал. Никифоренко сообщил полиции, что во время съемок журналистка сильно дернула его за руку, пытаясь догнать. По словам врача, из-за пережитого стресса у него начала болеть голова.
Полиция начала административный процесс по факту возможного причинения легкого телесного повреждения. Для определения степени тяжести этого возможного телесного повреждения назначена экспертиза.
Никифоренко был признан подозреваемым в сексуальном насилии над пациентками и задержан 22 февраля этого года. 24 февраля к мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а также запрет на врачебную практику. Мера пресечения установлена на 22 месяца.
Уже сообщалось, что после нескольких заявлений женщин Госполиция в 2009 году возбудила уголовный процесс, который через четыре года был прекращен — дело не дошло до суда. Как сообщает подкаст Латвийского радио Dokumentārijs, женщины полагали, что во время визитов к иммунологу они подвергались сексуальному насилию: он производил манипуляции, не соответствующие его специальности. Женщины один раз обжаловали это решение, но прокуратура оставила его в силе. Однако, после расследования журналистов, опубликованного в подкасте Dokumentārijs, генеральный прокурор Юрис Стуканс решил пересмотреть дело, запросив все его материалы для принятия решения о расследовании и дальнейших действиях.