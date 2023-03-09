Полиция завершила расследование дела о похищении и убийстве женщины в Саулкрасты

На прошлой неделе сотрудники Госполиции завершили расследование уголовного процесса о похищении человека, которое произошло в 2019 году. 3 октября 2019 года в Саулкрасты пропала гражданка Беларуси 1979 года рождения. Преступники похитили женщину, чтобы получить финансовую выгоду незаконным путем, но план не удался, и они ее убили. За совершение преступления задержаны и заключены под стражу два мужчины.

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Сотрудники правоохранительных органов приступили к розыску пропавшей женщины и в ходе масштабного расследования установили, что группа лиц планировала совершить преступление против женщины. В подготовке к преступлению фигурируют также трое граждан Украины.

Выяснилось, что женщину похитили, чтобы получить финансовую выгоду незаконным путем, но план преступников провалился, поэтому они убили женщину. Указанные лица также пытались по поддельной доверенности присвоить имущество, принадлежащее похищенной женщине.

В апреле и сентябре прошлого года за совершение вышеуказанных преступлений задержали мужчин 1956 и 1984 годов рождения — граждан Российской Федерации, имеющих статус беженца в Латвии. Оба мужчины заключены под стражу.

В ходе уголовного процесса латвийская сотрудничала с Национальной полицией Украины. В результате троих граждан Украины признали подозреваемыми по делу. Сейчас сотрудничество с правоохранительными органами Украины продолжается, чтобы привлечь виновных к ответственности в установленном законом порядке.

Уголовный процесс связан с похищением человека, если оно повлекло тяжкие последствия или было совершено организованной группой и за попытку мошенничества, если оно совершено в крупном размере или если было совершено организованной группой.

После того, как достаточный набор доказательств был получен и полиция провела все необходимые уголовно-следственные мероприятия, на прошлой неделе было принято решение передать уголовное дело в прокуратуру Рижского окружного суда для возбуждения уголовного дела в отношении двух лиц.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.