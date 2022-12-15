Полиция завершила расследование по делу о зоофильских порноматериалах

Вентспилсский участок Управления Госполиции Курземского региона завершила расследование в рамках уголовного процесса о порнографических материалах с участием несовершеннолетних и животных.

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В ноябре этого года полиция обнаружила в телефоне совершеннолетнего молодого человека около 15 фотографий, где были изображены несовершеннолетние лица, а также сексуальные действия человека с животным. Выяснилось, что он скачал их в интернете и использовал для собственных нужд, то есть не занимался распространением порнографии. Ранее молодой человек не попадал в поле зрения полиции.

Полиция напоминает, что в Латвии запрещено не только распространение, но и просмотр таких порнографических материалов, где присутствуют дети, секс человека с животным, некрофилия или изнасилование. За это можно получить до трех лет лишения свободы.