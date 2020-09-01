Полиция Земгале предупреждает: воры проникают по ночам в незапертые квартиры

В августе в Земгале участились квартирные кражи, которые происходят примерно по одной схеме. Воры проникают ночью в незапертую квартиру и выносят ценные вещи. Об этом агентству LETA сообщила представитель Госполиции Земгальского региона Даце Калниня.

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В Добельском крае вор проник в незапертую квартиру и присвоил 30 евро. В Елгаве за одну ночь в одной квартире из сумки украли 45 евро, а в другой — сумку, кошелек с деньгами и документы. В другую ночь в этом же городе из одной квартиры украли ценные вещи на сумму 299 евро, из другой — на сумму 399 евро, причем часть украденного потом обнаружилась в пункте приема металлолома.

В Тукумсе злоумышленник проник в квартиру днем, когда хозяйка работала в саду возле дома, и утащил кошелек, в котором было 60 евро. В тот же день в Кандавском крае из незапертого дома украли электропилу Stihl стоимостью 500 евро.

Во всех случаях полиция начала уголовный процесс и призывает к бдительности. "Попросите соседей, чтобы присматривали за вашей собственностью во время вашего отсутствия. По мере возможности оборудуйте жилье системой видеонаблюдения, сигнализацией и освещением с датчиками движения. Ценные вещи и деньги держите в сейфе", — рекомендует Калниня.

При отъезде полиция рекомендует задергивать шторы и закрывать жалюзи, чтобы никто не видел через окно ценные вещи. Окна и двери нужно держать закрытыми. Стоит подумать и о том, чтобы завести собаку.

Если рядом с домом замечены подозрительные люди или машины, стоит звонить в полицию, сообщив марку, номер и цвет машины.