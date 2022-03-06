Польша: 21-летняя гражданка Латвии арестована за попытку провоза иракских нелегалов

Польская полиция на этой неделе задержала 21-летнюю гражданку Латвии, подозреваемую в содействии незаконному пересечению границы. На данный момент она арестована на два месяца, об этом сообщают правоохранительные органы Польши.
Автомобиль BMW, которым управляла молодая женщина, остановили для проверки в местечке Новы-Двур под Лодзью. Едва машина остановилась, как из нее выбежали четверо мужчин и попытались скрыться от полиции в ближайшем лесу, однако были задержаны.
Выяснилось, что водитель перевозила нелегалов из Ирака. Польским законодательством за это преступление предусмотрен тюремный срок до 8 лет лишения свободы.