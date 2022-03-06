Польша: 21-летняя гражданка Латвии арестована за попытку провоза иракских нелегалов
Foto: Policja.pl

Польская полиция на этой неделе задержала 21-летнюю гражданку Латвии, подозреваемую в содействии незаконному пересечению границы. На данный момент она арестована на два месяца, об этом сообщают правоохранительные органы Польши.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Автомобиль BMW, которым управляла молодая женщина, остановили для проверки в местечке Новы-Двур под Лодзью. Едва машина остановилась, как из нее выбежали четверо мужчин и попытались скрыться от полиции в ближайшем лесу, однако были задержаны.

Выяснилось, что водитель перевозила нелегалов из Ирака. Польским законодательством за это преступление предусмотрен тюремный срок до 8 лет лишения свободы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Голосуй за самую красивую монету 2021 года и выигрывай!
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться