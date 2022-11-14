Польша: граждане Молдовы избивали инвалида из Латвии и заставляли попрошайничать

Трое граждан Молдовы — 49-летний Богдан В., 43-летняя Ольга И. и 23-летний Павел И. — арестованы на три месяца по обвинению в принуждении просить милостыню возле магазинов Калиша. Их жертвой стал 50-летний инвалид из Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечают польские СМИ, в октябре полиция Калиша (Великопольское воеводство) получила информацию о том, что перед одним из супермаркетов находится инвалид, которого заставляют просить милостыню. Уже на месте полиция установила, что пострадавший — 50-летний гражданин Латвии. По его словам, он находился в Польше несколько месяцев и был вынужден заниматься попрошайничеством в различных супермаркетах. Все деньги он отдавал 49-летнему гражданину Молдовы, который привез его в Польшу и заставил попрошайничать.

В тот же день полиция задержала еще двух человек: 23-летнего мужчину и 43-летнюю женщину, также граждан Молдовы. Известно, что всем троим предъявлены обвинения в торговле людьми. Пока установлено имя только одной их жертвы, однако прокуратура считает, что в деле есть и другие потерпевшие.

По версии прокуратуры, один из подозреваемых завербовал инвалида на территории Латвии. Он перевез его в Польшу, где его использовали для попрошайничества, в основном, возле сетевых продовольственных магазинов. Гражданина Латвии постоянно контролировали. Если он куда-то отходил или, по мнению подозреваемых, собранная им милостыня была слишком мала, инвалида избивали.

Также в прокуратуре Калиша сообщили, что физически недееспособного потерпевшего перевозили с одного места на другое с завязанными глазами, чтобы он не мог определить, где он находится.

Согласно польскому законодательству, гражданам Молдовы может грозить до трех лишения свободы. До суда подозреваемые будут находиться под стражей.