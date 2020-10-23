Польша: гражданин Латвии осужден за скимминг, его подельники действовали в Индонезии

Районный суд польского города Сувалки приговорил к 5 годам лишения свободы 37-летнего гражданина Латвии, признанного виновным в копировании данных банковских карточек и снятии денег с помощью дубликатов карточек.

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Как отмечает новостной портал Ostroda, в период с 16 по 27 июня 2014 года преступники действовали в Августове, Оструде (Польша), а также в Латвии и в Индонезии. На банкоматах в Августове и Оструде преступники установили устройство для считывания магнитной полосы с оригинала банковских карт и миниатюрную камеру, записывающую введенный PIN-код.

Таким образом, злоумышленники получали доступ к данным карточек. Затем полученные таким образом сведения с помощью посредника

отправлялись другому человеку, который на основе полученных данных изготавливал дубликаты карточек, данные с которых считывались ранее.

Затем с помощью поддельных карточек преступники снимали деньги в банкоматах на территории Индонезии. В рамках расследования потерпевшими были признаны 19 физических лиц и 9 банков.

Как отмечает издание, еще один участник этой группы — также гражданин Латвии — был осужден еще в 2015 году.