Польша: гражданин Латвии пытался переправить в Германию африканских нелегалов
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Офицеры Подляского пограничного отряда задержали в Будзиско гражданина Латвии, который перевез через польско-литовскую границу 4 нелегалов. Сейчас латвиец оставлен под стражей на три месяца, однако ему может грозить более суровое наказание.

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Латвийца, который перевозил на машине троих граждан Уганды и гражданина Ганы, в пятницу (14 июля) задержали сотрудники одного из пограничных постов.

В ходе проверки выяснилось, что у иностранцев нет документов, дающих право на въезд и пребывание в Польше. Пограничники выяснили, что мужчина забрал африканцев в Латвии и должен был переправить их дальше в Германию.

Трое мужчин и женщина в возрасте от 21 до 39 лет переданы литовской стороне. 56-летнему гражданину Латвии было предъявлено обвинение в организации незаконного пересечения границы. Сейчас он помещен под арест на три месяца. За попытку провоза нелегалов ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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