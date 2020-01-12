Польша: гражданин Латвии входил в преступную группу, торговавшую опасными для здоровья поддельными духами

Сотрудники Мазовецкого таможенно-налогового управления и Центральное бюро расследований Польши провели операцию, в ходе которой была задержана группа лиц, занимавшаяся подделкой и продажей известных парфюмерных брендов, а также одежды и галантереи. В группу, состоящую из шести человек, входил также гражданин Латвии.

Как отмечает польское издание Super Express, мошенники действовали в Плоньком повяте Мазовецкого воеводства Польши. Гражданин Латвии и Турции задержали в тот момент, когда они принимали очередной груз контрафакта. В свою очередь, поляки занимались непосредственным ввозом подделок и маркетингом.

В рамках начатого процесса таможенники провели обыски на складах, в домах и автомобилях в Плоньком, Радомском и Варшавских повятах. Всего удалось изъять 22 000 единиц контрафактных парфюмов известных мировых брендов, более 9000 предметов одежды, 700 галантерейных изделий (в основном, сумки и рюкзаки), 95 игрушек и 71 кг табачной патоки.

Эксперты установили, что поддельные духи могут быть опасны для здоровья. Подозреваемым грозит срок до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.