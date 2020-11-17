Польша: группировка, в которую входили латвийцы, торговала смазочным маслом под видом топлива

Окружная прокуратура Варшавы передала в суд

обвинительное заключение объемом более 1000 страниц в отношении 52 лиц, участвовавших в организованной преступной группе (ОПГ). По данным польских СМИ, 40 из задержанных, среди которых есть и граждане Латвии, уже признали себя виновными.

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Как отмечает Info. Elblag, широкомасштабную операцию провели сотрудники Национальной налоговой администрации Польши (КАС).

Следствие установило, что группировка работала в Мазовецком воеводстве Польши, а также в Германии, Литве, Латвии, Чехии и Румынии. Целью преступной деятельности было налоговое мошенничество в области уплаты НДС и акциза. Группировка торговала смазочным маслом, которое при отправке за границу было освобождено от уплаты НДС и акцизного налога. Смазочное масло мошенники продавали в качестве дизельного топлива, таким образом покупатели, не зная, закачивали себе в бензобаки дефектное топливо.

Смазочное масло, произведенное в Польше, экспортировалось, в основном в Германию. Там оно "загружалось" на танкеры для дальнейшей доставки получателям из Литвы, Латвии и Румынии. Однако, как установило следствие, товар отправлялся в Польшу и продавался на заправочных станциях, транспортным компаниям и фермерским хозяйствам без уплаты НДС или акциза.

В ноябре 2017 года сотрудники КАС из Ольштына при содействии полиции и под надзором Варшавской окружной прокуратуры провели задержание 11 человек. В ходе обысков изъято имущество на сумму более 4,5 млн злотых. Также полиция конфисковала самодельный арбалет.

Установлено, что группа могла "отмыть" более 100 млн злотых. В ходе проводимых мероприятий, среди прочего, полиция изъяла грузовики с цистернами, 10 автомобилей класса люкс, 95 000 евро и около 520 000 злотых наличными, золотые украшения, часы и другие ценные предметы, а также компьютеры, электронные носители информации и документы, подтверждающие преступную деятельность.

В рамках расследования в июне 2019 года сотрудники КАС и полиции задержали еще одну группу подозреваемых. Менее, чем за год, они продали на автозаправках более 34 миллионов литров топлива, не платя при этом налоги.

Лидеры ОПГ использовали банковские счета подконтрольных лиц, на которые поступали деньги от продажи нефти. Они также приобрели транспортные компании, недвижимость и даже легально работающую компанию Indyk Mazowsze, не связанную с топливным бизнесом.