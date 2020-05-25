Польша: на автостраде задержали пьяного латвийца, который ехал в Латвию на велосипеде

В конце недели в Польше был задержан гражданин Латвии, который перемещался в сторону Вроцлава по скоростной дороге А4 на велосипеде. Как сообщают польские СМИ, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Когда мужчину остановили для проверки в Сьродском повяте Нижнесилезского воеводства, от него исходил сильный запах алкоголя. То, что 31-летний велосипедист был нетрезв, подтвердила и экспертиза.

В разговоре с полицией латвиец заявил, что ехал на велосипеде к себе домой, в Латвию. Теперь ему придется отвечать сразу за два нарушения: управление велосипедом в состоянии алкогольного опьянения и перемещение по скоростной трассе на велосипеде.

Согласно правилам дорожного движения Польши, на автомагистраль запрещено выезжать велосипедам, мопедам, сельскохозяйственным тракторам, тихоходным транспортным средствам и гужевым повозкам.