Польша: полиция оштрафовала латвийского дальнобойщика

Сотрудники польской полиции Подляского воеводства во время контроля за дорогой остановили в Белостоке водителя-дальнобойщика из Латвии, который превысил допустимую скорость и совершил маневр обгона на участке, где это запрещено.

По данным новостного портала Gazeta Współczesna, нарушителя, игнорировавшего правила дорожного движения, зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на полицейской машине.

Как отмечает издание, на участке, где грузовые автомобили должны ехать со скоростью 50 км/ч, водитель из Латвии разогнался на своей Scania до 86 км/ч. В итоге, 50-летнего шофера оштрафовали на 600 злотых (примерно 130 евро).