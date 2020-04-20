Польша: полиция оштрафовала латвийского дальнобойщика
Foto: Shutterstock

Сотрудники польской полиции Подляского воеводства во время контроля за дорогой остановили в Белостоке водителя-дальнобойщика из Латвии, который превысил допустимую скорость и совершил маневр обгона на участке, где это запрещено.

РекламаЗакрыть

По данным новостного портала Gazeta Współczesna, нарушителя, игнорировавшего правила дорожного движения, зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на полицейской машине.

Как отмечает издание, на участке, где грузовые автомобили должны ехать со скоростью 50 км/ч, водитель из Латвии разогнался на своей Scania до 86 км/ч. В итоге, 50-летнего шофера оштрафовали на 600 злотых (примерно 130 евро).

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form