Польша: пьяный латвиец украл из ресторана деньги и алкоголь, а заодно и позавтракал

Накануне выходных в полицию Медыки (село в Польше в Перемышльском повяте Подкарпатского воеводства вблизи границы с Украиной) поступило сообщение о краже со взломом в местном ресторане. Полицейские прибыли по указанному адресу и заглянули внутрь, чем очень удивили находящегося там незнакомца.

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По данным Zycie Podkarpackie, сотрудник ресторана проверил помещения и констатировал, что из кассы пропало 700 злотых, 8 бутылок пива, 1 бутылка водки и 1 бутерброд.

Полиция установила, что 41-летний латвиец пробрался в ресторан, разбив стекло. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения: в его организме констатировали 1,5 промилле.

Задержанному гражданину Латвии предъявлены обвинения в краже со взломом и уничтожении чужого имущества.