Польша: семья из Латвии отправилась с младенцем в горы, ребенка госпитализировали

Срочная госпитализация потребовалась 3-месячному ребенку из Латвии, с которым родители отправились в Западные Татры.

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Как сообщает портал Wiadomosci.gazeta.pl, 23 июля группа туристов из Латвии — трое взрослых и двое детей (3-месячный младенец и 2-летний ребенок) отправились на Красные Верха (Западные Татры).

Туристы смогли достигнуть намеченной цели к позднему вечеру, когда температура в горах значительно упала. К тому же латвийцы промокли и замерзли в результате бушевавшей бури.

В итоге, туристам пришлось обратиться за помощью к спасателям. Представитель спасателей Петр Конопка отметил, что младенец настолько простудился, что ему потребовалась госпитализация.