Польша: в аэропорту задержали пьяного и агрессивного гражданина Латвии

На этой неделе в международном аэропорту Гданьска были задержаны пьяные граждане Латвии и Ирландии, устроившие дебош и мешавшие не только пассажирам, но и работникам терминала.

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Как отмечают польские СМИ, поведение 20-летнего ирландца и 22-летнего латвийца, которые собирались отправиться в Ригу, было настолько вызывающим, что пришлось вмешаться пограничникам.

"Когда на место прибыл спецотряд пограничной службы, пассажиры продолжали вести себя импульсивно и оскорбляли обслуживающий персонал. Офицеры проверили удостоверения личности мужчин и проверили их на трезвость. У ирландца констатировали 1.32 промилле, у латвийца еще больше", — сообщили в Пограничной службе.

Ночь им пришлось провести в спецприемнике для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. После того, как пассажиры протрезвели, их оштрафовали на 1000 злотых (около 213 евро) каждого за нарушение общественного порядка.