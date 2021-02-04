Польша: в ДТП возле Августова пострадали граждане Латвии

На объездной дороге возле Августова (Подляское воеводство Польши) в минувший вторник столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали пять человек, в том числе граждане Латвии.

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По данным польского новостного портала Gazeta Współczesna, 2 февраля, около 17.00 недалеко от местечка Вроново столкнулись Ford, которым управлял гражданин Латвии, и Škoda.

По предварительным данным, латвиец ехал по окружной дороге в сторону Августова. Находясь на прямом участке дороги возле Вроново, водитель решил обогнать грузовик, но при выезде на встречную полосу, столкнулся с ехавшим в сторону местечка Рачки автомобилем Škoda.

С места аварии госпитализированы пять человек: трое взрослых и двое детей. Известно, что в момент ДТП оба водителя были трезвы. Движение по дороге в обоих направлениях было заблокировано на несколько часов.