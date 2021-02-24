Польша: в фуре, ехавшей из Турции в Латвию, нашли две семьи

На прошлой неделе турецкий дальнобойщик, направлявшийся на фуре с прицепом в Латвию, обнаружил у себя в машине 11 человек. Об этом сообщает польский новостной портал Wyborcza.pl.

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Водитель остановился на отдых в районе местечка Гренбишев (административный округ Гмина Миньск-Мазовецки, в пределах Минского уезда, Мазовецкое воеводство), когда внезапно услышал крики, доносящиеся из трейлера. Дальнобойщик сразу же сообщил об этом в полицию.

Прибывшие стражи порядка вскрыли пломбы и обнаружили в прицепе 11 человек, у которых не оказалось при себе документов. Позже выяснилось, что это две афганские семьи, которые пересекли польскую границу со стороны Словакии.

Как пояснили беженцы, пробраться в машину им помогли в Румынии. Организатор поездки взял с них полторы тысячи евро, пообещав, что их довезут до Германии, однако фура направлялась в Латвию, минуя ФРГ.

Также издание сообщило, что местные полицейские напоили беженцев горячим чаем, а мэр Гмины Миньск-Мазовецкий организовал горячие обеды в ближайшем кафе. Затем афганцев доставили в центр размещения иностранцев в Кенштыне.

По заключению пограничников, водитель грузовика не знал, что в трейлере находились люди, поэтому ему разрешили продолжить поездку.