Польша: в посылках из Латвии нашли запрещенные стероиды и гормоны на 10 000 евро

Сотрудники Национальной налоговой администрации Польши при проверке курьерских посылок из Латвии обнаружили более 5 500 таблеток и ампул с лекарственными средствами, содержащими стероиды и гормоны. Оценочная рыночная стоимость груза — около 40 000 злотых (более 10 000 евро).

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По данным Polskie Radio Białystok, проверка проводилась в филиале одной из курьерских компаний в Белостоке. После проверки с помощью рентгена в восьми посылках из Латвии было обнаружено 1375 ампул и 4175 таблеток с лекарствами, содержащими стероиды и гормоны.

Чтобы ввести в заблуждение таможеников, отправитель спрятал лекарства в упаковку косметических препаратов, используемых в эстетической медицине.

В связи с подозрением в нарушении положений Закона о фармацевтике, касающихся размещения на рынке лекарственных препаратов без соответствующего разрешения, по делу начат уголовный процесс.