Польша: в посылке из Латвии нашли 6650 единиц незаконно отправленных медикаментов

Сотрудники Национальной налоговой администрации (KAS) Белостока в ходе контроля курьерских отправлений нашли пакет из Латвии, в котором находились 6650 единиц (таблеток и ампул) незаконно отправленных лекарств.

Как отмечает RynekAptek.pl, в посылке обнаружили анаболические стероиды, препараты, содержащие гормоны, и лекарства, используемые для лечения рака.

В связи с подозрением в нарушении положений Закона о фармацевтике, касающихся размещения на рынке медицинских препаратов без соответствующего разрешения, сотрудники KAS изъяли лекарства для дальнейшего разбирательства.