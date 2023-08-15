Польша: в трагическом ДТП погиб бывший латвийский баскетболист

В Польше, в результате трагической аварии погиб 42-летний бывший латвийский баскетболист Эдгарс Суракс.

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Известно, что бывший спортсмен возвращался в Латвию из Бельгии, однако в Польше он попал в аварию. В МИД Латвии порталу Delfi подтвердили, что в результате ДТП на территории Польши погиб гражданин Латвии, однако во внешнеполитическом ведомстве не назвали личные данные погибшего.

Эдгарс Суракс представлял латвийские молодежные команды на европейских чемпионатах по баскетболу. В том числе, он играл за латвийскую команду

U-18 в 1998 году за бронзу, однако в тот раз Латвия уступила Греции.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ушли из жизни уже трое бывших членов латвийской команды U-18 (1998 года) — Раймондс Юмикис, Янис Цекулс и теперь Эдгарс Суракс.