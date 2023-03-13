Польша: в Варшаве среди бездомных нашли гражданина Латвии, на арест которого был выдан евроордер
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Сотрудники полиции Варшавы задержали 68-летнего гражданина Латвии, ранее объявленного в розыск на основании европейского ордера на арест.

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Как сообщают польские СМИ, патруль из полицейского участка в Бялоленке (район на севере Варшавы) прибыл в местный приют для проверки личности лиц, подавших заявление о приеме в учреждение. Одним из бездомных оказался гражданин Латвии.

Полиция проверила его данные в доступных информационных системах и выяснила, что судебные органы Латвии выдали европейский ордер на его арест. Как оказалось, его привлекали к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным хранением наркотических веществ и целью их дальнейшего сбыта.

После проверки личности латвийца задержали и доставили в полицейский участок, уведомив о задержании районную прокуратуру. Уже на следующий день суд отправил задержанного под арест на семь суток. В ближайшее время будет принято решение о передаче его правоохранительным органам Латвии.

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