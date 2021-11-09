Польша: задержана объявленная в розыск гражданка Латвии, состоявшая в международной ОПГ

Подозреваемая Агентством внутренней безопасности Польши гражданка Латвии Екатерина К. была задержана в конце октября в международном аэропорту им. Фредерика Шопена в Варшаве. Ей было предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и налоговом мошенничестве на общую сумму около 18,5 млн злотых (почти 4 млн. евро).

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Как сообщает Польское телевидение, Екатерина К. разыскивалась по европейскому ордеру на арест, который был выдан еще в 2020 году. По словам пресс-секретаря МВД Польши Станислава Жарина, в 2014 -2016 годах организованная преступная группа (ОПГ), в которую входила гражданка Латвии, занималась продажей товаров из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии по сниженным ценам. Успешный бизнес ОПГ процветал благодаря налоговому мошенничеству.

Как отметил Жарин, главари преступной группы создали как минимум несколько цепочек хозяйствующих субъектов в Польше, в основном в Поморском воеводстве. Эти цепочки обновляли раз в несколько месяцев. Фирмы регистрировались также на граждан Латвии, России и Беларуси.

"Созданная группой сеть хозяйствующих субъектов позволила скрыть реальный экономический оборот и снизить или даже обнулить налоговые обязательства, что дало преступникам возможность предлагать товар по цене ниже рыночной. Более того, до того, как товары достигли польских портов, преступники занижали объем фактических поставок, чтобы снизить таможенные пошлины. Деятельность описанной группы в Польше отрицательно сказалась на состоянии отечественных, легально действующих предпринимателей ", — говорится в сообщении польского МВД.

Роль гражданки Латвии Екатерины К. заключалась в контроле и координации логистической цепочки поставок товаров; для своей деятельности подозреваемая использовала несколько фиктивных личностей.

Расследование этого дела проводится Агентством внутренней безопасности под надзором окружной прокуратуры в Варшаве. Известно, что верхушка ОПГ в составе трех человек все еще находится в розыске. Всего в деле фигурируют 20 подозреваемых.