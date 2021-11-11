Польские пограничники задержали гражданина Латвии, помогавшего беженцам
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Польские пограничники сообщили о троих задержанных за помощь мигрантам, среди них есть и гражданин Латвии.

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Польские пограничники информировали в Twitter о том, что 10 ноября было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

"За помощь мигрантам задержаны трое иностранцев — гражданин России, гражданин Литвы и гражданин Латвии", — сообщают польские пограничники.

Посольство Литвы в Польше подтвердило факт задержания своего гражданина.

"МИД не получал просьбы о предоставлении консульской помощи гражданину Литвы", — информировал МИД Литвы.

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