Помогите спасателю: пострадавшему при тушении пожара сотруднику ГПСС требуется переливание крови

В минувший четверг при тушении пожара повышенной сложности в Кокнесе пострадал сотрудник Государственной пожарно-спасательной службы. Его коллеги просят отозваться доноров, готовых пожертвовать свою кровь пострадавшему.

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Как сообщалось ранее, 1 июля, в 17.25 на пульт дежурного поступила информация о возгорании в Кокнесе: открытым пламенем горело двухэтажноездание ангарного типа общей площадью 1100 квадратных метров, также горели опилки (30 кубометров).

Ликвидировать пожар повышенной опасности удалось лишь утром 2 июля. Причины возгорания устанавливаются.