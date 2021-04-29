Поножовщина в Кенгарагсе: полиция разыскивает подозреваемого

Участок полиции "Кенгарагс" Рижского регионального управления полиции разыскивает Марата Бриедиса (1988 г.р.), подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений нескольким лицам.

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Также полиция просит жителей ни в коем случае не пытаться задержать Марата Бриедиса собственными силами. Если вы увидите этого человека, сразу сообщайте в полицию.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67086800 или 110.

Как уже сообщалось ранее, 25 апреля в Кенгаргсе, напротив магазина Maxima (ул. Вишкю) мужчина ранил ножом трех человек и cбежал с места происшествия.