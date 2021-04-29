Поножовщина в Кенгарагсе: полиция разыскивает подозреваемого
Foto: Valsts policija

Участок полиции "Кенгарагс" Рижского регионального управления полиции разыскивает Марата Бриедиса (1988 г.р.), подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений нескольким лицам.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Также полиция просит жителей ни в коем случае не пытаться задержать Марата Бриедиса собственными силами. Если вы увидите этого человека, сразу сообщайте в полицию.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67086800 или 110.

Как уже сообщалось ранее, 25 апреля в Кенгаргсе, напротив магазина Maxima (ул. Вишкю) мужчина ранил ножом трех человек и cбежал с места происшествия.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

12

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
100 дней на обеспечение ЧМ по хоккею ИКТ-инфраструктурой
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra