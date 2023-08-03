Поножовщина в продуктовом магазине: одурманенный хулиган ранил покупателя в живот

В начале недели — 31 июля — в Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления полиции поступила информация о том, что в одном из продуктовых магазинов Екабпилса на посетителя напал агрессивный мужчина, вооруженный ножом.

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Когда полицейские приехали по указанному адресу, то застали там раненого в живот 31-летнего мужчину. Нападавший успел скрыться на автомобиле в сторону волости Салас, однако показаниям свидетелей его удалось найти и задержать. Мужчина 1983 г.р. находился под сильным воздействием одурманивающих веществ.

По первоначальной информации, нападавший и жертва не были знакомы. Следствие продолжается.