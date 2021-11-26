Попавшиеся на пьяной езде водители предлагали полицейским крупные взятки

Прокуратура выдвинула обвинения против водителей, которые, находясь за рулем в пьяном виде, пытались откупиться от полиции, предлагая им крупные взятки.

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Как отмечают в пресс-центр прокуратуры, 23 ноября водитель, остановленный за управление транспортным средством в пьяном виде пытался передать полицейским, чтоб те не оформляли протокол, 200 евро.

Второй аналогичный случай зафиксирован 25 ноября, однако на этот раз нарушитель предложил инспекторам взятку в размере 2000 евро.

Оба обвиняемых полностью признали свою вину в содеянном и раскаялись. Один из водителей согласился на сделку с прокуратурой, в итоге, прокурор будет просить для нарушителя у суда наказание в виде краткосрочного лишения свободы на два месяца и пять дней. По второму делу назначен штраф в размере 7500 евро (15 минимальных зарплат).