Попавших в непогоду отдыхающих спасали латвийские и белорусские службы

В Верхнедвинском районе Беларуси, на озере Освейском мужчина и женщина в разгар непогоды не смогли причалить к берегу на резиновой лодке.

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Как сообщает портал "Новости TUT.BY", вечером 9 июня в МЧС Республики Беларусь поступил сигнал от спасателей из Латвии — двое отдыхающих находятся в резиновой лодке на озере Освейском, но из-за дождя и сильного ветра не могут самостоятельно вернуться на берег.

Спасатели нашли лодку в людьми в 5 км от берега, недалеко от острова, расположенного в центральной части озера. Мужчину и женщину госпитализировали.

По предположению МЧС, отдыхающие приехали покататься по озеру, но начался дождь, поднялись ветер и волна, вода начала попадать в лодку. Терпящие бедствие люди набрали номер 112, однако телефон в это время находился в зоне действия вышки сотовой связи, находящейся в Латвии. Соединение было установлено с диспетчером соседнего государства, а затем информация оперативно поступила белорусским коллегам.