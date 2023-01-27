Попытка тройного убийства под Огре: стрелок получил 15 лет лишения свободы

В минувшую среду Земгальский районный суд приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину, который был признан виновным в попытке убийства трех человек при отягчающих обстоятельствах.

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Согласно приговору, 16 марта 2021 года подсудимый после конфликта с тремя мужчинами около многоквартирного дома в Рембате направился к себе домой, взял из сейфа зарегистрированное огнестрельное оружие и вернулся на место разборок. Заметив, что вся компания находится в одной из квартир на первом этаже здания, подсудимый с небольшого расстояния произвел два выстрела в сторону окна и подъезда.

После этого, дождавшись, когда компания вышла из квартиры в подъезд, он открыл по ним стрельбу: одному мужчине он попал в плечо, второму — в живот, третьему — в голову. В общей сложности нападавший произвел восемь выстрелов, а затем вернулся к себе домой. К счастью, всем пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь: все они выжили.

В ходе дебатов прокурор просил для подсудимого 18 лет лишения свободы без конфискации имущества, а также с последующим пробационным надзором на три года. Однако суд приговорил стрелка к 15, 5 годам лишения свободы без конфискации имущества и с последующим надзором на два года.